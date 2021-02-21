وزير العمل يلتقي بالمجلس البلدي مرزق وشباب من المدينة

إلتقى اليوم الأحد 21 فبراير وزير العمل والتأهيل “المهدي الأمين” بديوان الوزارة بطرابلس، وكيل بلدية مرزق “ناصر وش” ومدير مكتب العمل والتأهيل مرزق “إبراهيم أجمي”، ورئيس مؤسسة شباب مرزق “أحمد سيدي عثمان”وحضر اللقاء أيضاً أعضاء المؤسسة، وعن الوزارة مدير مكتب الوزير “عماد الزروق”.

نوقِش في هذااللقاء إمكانية تنفيذ دورات تدريبية في المدينة؛ للرفع من كفاءة وقدرات الشباب، سواءاً موظفين المكتب أو الباحثين عن العمل في جميع التخصصات، وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المهنية والفنية للشباب، خاصةً في مجال الإعلام وفنون التواصل، وتعزيز دور المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما اتفق المجتمعون على تشكيل فريق مكوّن من إدارتي التدريب الوظيفي والمهني، ومكتب دعم الاشخاص ذوي الإعاقة ومكتب تمكين المرأة، ومكتب الوزير ومكتب العمل بمدينة مرزق.



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