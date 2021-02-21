حسني بي: ديوان المحاسبة عمل على تقرير كبير جداً على فساد عدة أفراد ومؤسسات .. وهذا ما لم يتناوله في تقرير غولبال ويتنس

قال رجل الأعمال الليبي” حسني بي ” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية : أعتقد أن المواضيع التى تطرق لها التقرير تم تناولها في العديد من القنوات وبهذا يعتبر ما تضمنه ليس جديدا، الشيء الوحيد الذي لم يتم تناوله من قبل ديوان المحاسبة هو الفترة ، فالديوان لغايه اليوم لم يتحدث عن تقرير 2018/2019 لكن في العام 2017 أوضح كل التفاصيل، حيث أن الفساد تم استغلاله بفارق السعر 650‎%‎ والذي هو يخلق الفساد أساساً .

وأضاف قائلا أن ديوان المحاسبة عمل على تقرير كبير جدا و أوضح الفساد الموجود في عدة مؤسسات وأفراد أيضاً والبعض منهم تم عمل مصالحة إدارية معهم عندما كان من المفترض أن يأخذ بحقهم إجراءات قانونية .

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