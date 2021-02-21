خبراء يتوقعون هبوطا مفاجئا لعملة بيتكوين

توقع خبراء هبوط قيمة عملة البيتكوين بشكل مفاجئ بنفس الطريقة التي ارتفعت فيه، وقال الخبراء إنّ العلمة باتت تسجل ارتفاعاً بأرقام قياسية يوماً بعد آخر.

وقال الخبير في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية ميخائييل بيلييف إنّ العلمة الرقمية ستهبط بشكل مفاجئ، وأوضح بأنّ نمو العلمة لن يستمر إلى اللانهاية، وأشار إلى أنّها ستنهار بعد هذا النمو القياسي، لأنّ المستثمرون سيتجهون لجني الأرباح، وقال إنّها ستخفض بشكل مفاجئ وسريع ما لم توجد تقارير تدعم نموها.

وكانت بيتكوين قد شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعاً كبيراً وصل ل66% بسبب اهتمام بعض الشركات الكبرى بها، خاصةً شركة تسلا المملوكة من قبل رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك.

يذكر أنّ قيمة عملة البيتكوين وصلت اليوم ل57 ألف دولار في مستوى قياسي جديد تسجله هذه العملة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية