“لجنة التطعيمات” تتابع التعاقد مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

عقدت اللجنة الوطنية للتطعيمات اجتماعا في طرابلس-الأحد- لمناقشة متابعة عملية التعاقد المباشر لتوريد لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، مع الشركات المصنعة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنها فايزر – جونسن & جونسن – استرا زينيكا – موديرنا وخلال القنوات الرسمية للدولة الليبية الموحدة من إدارة الصيدلة و مركز الامداد الطبي.

-وبحث المجتمعون مسألة الإسراع فى تحديد موعد لفتح المنظومة الإلكترونية لتسجيل المواطنين المستهدفين لأخذ اللقاح ضد الفيروس المستجد، مع مراعاة الأولية للأطقم الطبية و المساعدة العاملة بمراكز العزل، والإسعاف وفرق الرصد والتقصى وفنيي المعامل ومصارف الدم.

-كما تطرق أعضاء اللجنة إلى تشكيل الفرق الخاصة بعملية توزيع ونقل وحفظ التطعيم،من المطارات حتي مراكز التطعيم لكل مرحلة، ومتابعة التأثيرات الجانبية للقاح وإصدار بطاقات أخد التطعيم ونوعه .

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