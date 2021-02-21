اقتصاد

“لجنة التطعيمات” تتابع التعاقد مع الشركات المصنعة للقاح كورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقدت اللجنة الوطنية للتطعيمات اجتماعا في طرابلس-الأحد- لمناقشة متابعة عملية التعاقد المباشر لتوريد لقاحات الوقاية من فيروس كورونا، مع الشركات المصنعة والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية ومنها فايزر – جونسن & جونسن – استرا زينيكا – موديرنا وخلال القنوات الرسمية للدولة الليبية الموحدة من إدارة الصيدلة و مركز الامداد الطبي.

-وبحث المجتمعون مسألة الإسراع فى تحديد موعد لفتح المنظومة الإلكترونية لتسجيل المواطنين المستهدفين لأخذ اللقاح ضد الفيروس المستجد، مع مراعاة الأولية للأطقم الطبية و المساعدة العاملة بمراكز العزل، والإسعاف وفرق الرصد والتقصى وفنيي المعامل ومصارف الدم.

-كما تطرق أعضاء اللجنة إلى تشكيل الفرق الخاصة بعملية توزيع ونقل وحفظ التطعيم،من المطارات حتي مراكز التطعيم لكل مرحلة، ومتابعة التأثيرات الجانبية للقاح  وإصدار بطاقات أخد التطعيم ونوعه .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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