لقاء وزير المالية مع رئيس ديوان المحاسبة لبحث تطبيق نظام “ECTN”

شهد مقر ديوان المحاسبة في طرابلس -الأحد- اجتماعاً لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج أبومطاري ووكيل ديوان المحاسبة ورئيس قسم التحويلات التجارية بالديوان، لمناقشة موضوع تطبيق نظام ECTN بالمواني الليبية من قبل مصلحة الجمارك .

وقدم وزير المالية خلال الاجتماع عرضاً وافياً حول أهمية استخدام هذا النظام ومزاياه والخطوات المتخذه للتعاقد مع شركة SCK ، كما استعرض عينة للنتائج وحجم البيانات التي تم أرشفتها وإثباتها خلال التجربة الأولية لاستخدام هذا النظام .

وأجمع الحضور بعد الإطلاع على تلك البيانات كماً ونوعاً على أهمية نظام ECTN لبناء قاعدة بيانات عن حجم التبادل الإقتصادي واستخدامات العملة الصعبة والمستوى العام لتكلفة كل سلعة وبيانات دقيقة عن المتعاملين داخل النشاط الإقتصادي ، مما يُمكن الحكومة من الاستفادة من تلك البيانات في تحديد احتياجات السوق المحلي من كافة الأصناف الموردة.

واتفق المجتمعون على أهمية الإفادة من تلك البيانات في تحديد الدخل الخاضع للضريبة للممولين والحد من ظاهرة التزوير والتلاعب بالمستندات ذات العلاقة بالعمليات الاستيرادية ومكافحة السلع المحظورة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية لدراسة العقد من كافة الجوانب ضماناً لتحقيق الاهداف المرجوة من تنفيذ وتطبيق نظام ECTN .

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