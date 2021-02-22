البنك الدولي: نقص تمويلي يواجه خطة التطعيم الفلسطينية

نقلت وكالة رويترز عن البنك الدولي قوله – الإثنين- إن خطة التطعيم الفلسطينية ضد فيروس كورونا تواجه نقصاً في التمويل يبلغ حجمه “30” مليون دولار، موضحاً إن “إسرائيل” -وهي من الرواد على مستوى العالم من حيث سرعة التطعيم – قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

واوضح البنك الدولي أنه “من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لكوفيد-19 “.

وتعتزم السلطة الفلسطينية تغطية 20 %من الفلسطينيين من خلال برنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات.. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في شراء لقاحات إضافية لتحقيق تغطية بنسبة 60% من السكان.

وقال البنك الدولي إن تقديرات التكلفة تشير إلى أن “هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 % من السكان ويوجد منها حالياً نقص يبلغ 30 مليون دولار” ودعا البنك إلى مساعدات إضافية من المانحين.

وبدأ الفلسطينيون التطعيم هذا الشهر وتلقوا تبرعات صغيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا و”إسرائيل”، لكن الجرعات التي تم الحصول عليها حتى الآن والتي تبلغ ما يقرب من 32 ألف جرعة أقل بكثير من عدد السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يبلغ 5.2 مليون نسمة.

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