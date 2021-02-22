مصرف التجارة والتنمية يشرع في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف التجارة والتنمية أمسٍ الأحد 21 فبراير أنّه سيبدأ في قبول طلبات بيع النقد الأجنبي، وذلك بناءاً على منشور مصرف ليبيا في ديسمبر الماضي حول الضوابط المنظِمّة للإجراءات في هذه العمليات المصرفية.

عليه أعلن المصرف أنّه ومن الثلاثاء القادم 23 فبراير 2021، سيستأنف عمليات البيع للعُملة الصعبة في المجالات التالية: الاعتمادات المستندية، الأغراض الشخصية (بطاقات ائتمانية + حوالات سريعة)، الدراسة والعلاج، والمغتربون.

كما أرفق المصرف مع منشوره صوراً تحوي الضوابط الخاصة بكل بند من البنود، وأيضاً نماذج طلب تعبئة البطاقات الائتمانية والحوالات السريعة.











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