شركة “زلاف” النفطية تدرس أهدافها الاستراتيجية للعام الحالي

بحث رئيس مجلس إدارة شركة “زلاف” لاستكشاف النفط، حسين بوسليانة، الأهداف الاستراتيجية، التي ستنفذها الشركة في العام الحالي.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الثاني للعام الحالي، إذ تضمّن الاجتماع وضع آلية للإسراع في بناء مشروع خط النقل الخام بين حقل “إيراوين” وحقل “شرارة” النفطي لعمليات نفط “أكاكوس”.

إلى جانب ذلك؛ بحث المجتمعون إجراءات تسجيل الأرض الممنوحة للشركة في منطقة “تمنهنت”، وتسييجها وتقديم مقترح معماري ليكون موقعًا ومقرًا للشركة.

وشارك في الاجتماع، مدير إدارة الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وعضو لجنة التشغيل والصيانة، ومدير إدارة الموارد البشرية والخدمات والتوريدات، وناقش الاجتماع عدة محاور أهمها.

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