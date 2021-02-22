محمد الزكار : تم رفض عقد شركة (USPND للطاقة) من قبل المحاسبة بطرابلس وتم قبولها من طرف الديوان بالبيضاء

قال عضو ديوان المحاسبة ” محمد الزكار ” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية : أن بداية موضوع شركة (USPND للطاقة) كان عام 2015 عندما تقدمت الشركة إلى ديوان المحاسبة لطلب مراجعه عقد للحصول على الموافقة المسبقة لتوريد 20 وحدة بقدرة 25 ميجا وات لكل وحدة بقيمة إجمالية قدرها 675 مليون دينار بمعدل 33 مليون دينار لكل وحدة مجروره.

وأضاف “الزكار” قائلاً أن الديوان قام بدراسه العقد وتم رفضه لعدم جدوى الموضوع حيث أن هذه الوحدات هي عبارة عن مولدات كبيرة وقدرتها لم تساهم في أي شيء مقارنة بتكلفتها التى تصل إلى نصف مليار دولار .

وقال أيضا أنه على أثر رفض الموضوع من ديوان المحاسبة تم اللجوء الى هيئة الكهرباء بالمنطقة الشرقية و تم أخذ الموافقة من ديوان المحاسبة البيضاء بنفس القيمة مع ملاحظه انخفاض عدد الوحدات إلى 16 وحدة.

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