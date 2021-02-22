خاص: المركزي يُجري تعديلاً على ضوابط الاعتمادات

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصريا على مراسلة مصرف ليبيا المركزي إلى مدراء المصارف التجارية ، والتي تقضي بإجراء تعديلات على ضوابط الاعتمادات المستندية .

وتضمنت المراسلة السماح للمصارف بإستلام مستندات شحن البضاعة الموردة عبر المنافذ البرية وتتمثل في البيض المخصب والمواد الخام ذات منشأ دول الجوار التي تورد لغرض استعمال المصانع الليبية ،والأبل والمواشي الموردة من النيجر وتشاد والسودان .

وطالب المركزي المصارف بالتحقق من سلامة مستندات الشركات الموردة وإنها مطابقة للإجراءات القانونية والمصرفية .

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