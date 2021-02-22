البريقة.. لقاء عمل حول السلامة والصحة المهنية في الحقول النفطية

البريقة 22 فبراير 2021 (وال) شارك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في قسم هندسة السلامة والصحة المهنية، (قسم الجيولوجياــ قسم هندسة النفط) بجامعة النجم الساطع ، في إنشاء لقاء عمل حول السلامة والصحة المهنية في الحقول النفطية.

هذا وقد سلط اللقاء الذي أقيم يوم أمس، الضوء على أهم المخاطر التي قد يتعرض لها المستخدمين بالحقول، سواء كانت إشعاعية أو مخاطر الغازات انتهاء بأزمة كورونا،حيث ساهم في اللقاء عدد من الشركات النفطية، إضافة إلى عدة مؤسسات دولية على رأسها منظمة الصحة العالمية.

ويعد هذا اللقاء هو الأول لقسم السلامة والصحة المهنية، حيث تناول بتوسع مشكلة الإشعاعات، والتي تعتبر الأخطر في الحقول النفطية، إذ أن هذه المشكلة تسببت قبل شهرين، في إصابة عدد من العاملين.

والباعث وراء هذا اللقاء، هو التوعية بالمخاطر المحدقة بالعاملين في الحقول النفطية، كما أوصى اللقاء بتكثيف التوعية للطلبة المقبلين على التخرج؛ لضمان سلامتهم قدر الإمكان، خصوصا أن هؤلاء الطلبة هم من سيكونوا المهندسين مستقبلا.

يذكر بأن لقاء العمل قام بتسليط الضوء على هذه المشاكل، عبر تكثيف الجهود البحثية، كما طالب الحاضرون بوجوب توعية المجتمع من خلال هذا اللقاء والندوات العلمية. (وال ـ البريقة ) ع م

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