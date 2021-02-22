في اجتماعه الأول لعام 2021 ..مجلس الوزراء بحكومة الوفاق يتطرق إلى الميزانية

عقد مجلس وزراء بحكومة الوفاق الوطني الاجتماع الأول العادي للعام 2021م، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج لمناقشة أخر التطورات على الصعيدين الدولي والإقليمي ومستجدات الوضع في ليبيا.

تناول الاجتماع ملف جائحة كورنا وابرزها عدم صرف مصرف ليبيا المركزي لما تم اقراره سابقا من قبل المجلس الرئاسي بتخصيص مبلغ مالي في حدود 600 مليون دينار لسد احتياجات مراكز العزل ومشغلات المعامل (PCR) ، إلى جانب المستلزمات الطبية العاجلة.

كما قرر المجلس تخصيص مبلغ 600 مليون دينار بشكل عاجل لتوفير اللقاح واحتياجات مراكز العزل والمستلزمات الطبية العاجلة لبنود الامداد الطبي ، وتُغطى هذه القيمة المالية من حساب صندوق التأمين الصحي العام ، وذلك استثناءا من اللوائح المنظمة لعمل الصندوق ، مع التشديد بعدم استخدام المبلغ في أي أغراض أخرى.

وناقش الاجتماع رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021م وفقا للمستجدات ، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة .

تناول الاجتماع كذلك توحيد المؤسسات العامة للدولة، ومقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية ، و 12 مقاطعة ” أقاليم إدارية ” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلين، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة وأن البث في هذا المقترح سيكون الاجتماع القادم.

كما تطرق المجلس إلى مناقشة تعيين حارس عام خلفا للسابق، تنفيذا للقانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن إدارة أموال وممتلكات الأشخاص المعدل بالقانون رقم 47 لسنة 2012 وتم تأجيله للاطلاع على السيرة الذاتية للمرشح.

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