شركة تركية تُؤسّس أكبر مصنع للخرسانة في ليبيا

أعلنت مجموعة “كارانفيل” التركية، اليوم الاثنين، أنها أسّست أكبر منشأة لإنتاج الخرسانة في ليبيا.

وقال فاتح ساري ، الرئيس التنفيذي لمجموعة “كارانفيل”، إنه حتى الآن ، تم إنفاق 10 ملايين دولار على المنشأة ، مضيفًا أن الشركة تهدف إلى زيادة الاستثمار حتى 50 مليون دولار.

وأوضح البيان أن المنشأة، التي تهدف إلى توظيف 1000 شخص على المدييْن المتوسط والبعيد؛ ستكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 90 مترًا مكعبًا من الخرسانة في الساعة.

وأشار “ساري” إلى أن منشأة إنتاج الخرسانة لها دور مهم في إعادة إعمار ليبيا ، وحتى تتم تلبية مطالب الدولة والقطاع الخاص.

وقال إنهم يستطيعون تلبية متطلبات صناعة البناء التركية، إذا قاموا بإطلاق مشاريع في ليبيا، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وأضاف أنهم استحوذوا على الاهتمام ليس فقط على مستوى ليبيا ، ولكن أيضًا من قبل الدول المجاورة.

وأردف: هناك بالفعل طلب جاد من قبل المغرب وتونس والجزائر، وبالتالي سنعمل على زيادة الاستثمار والإنتاج والتوظيف في أقرب وقت ممكن.

وتابع: سيتم توظيف إجمالي 250 شخصًا في المرحلة الأولية في المصنع، ونتوقع أن هذا العدد سيرتفع إلى ألف شخص.

وتعمل الشركة في ليبيا منذ 34 عامًا، في مجالات اللوجستيات والتوريد والإنتاج، مع خطط استثمارية مستقبلية في مجالات البتروكيماويات والطاقة.

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