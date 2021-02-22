الرئاسي يبحث الموازنة الموحدة وتوحيد المؤسسات العامة لليبيا

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بحث مجلس الوزراء لحكومة الوفاق، في اجتماعه العادي الأول لهذا العام، رؤية الحكومة حول الموازنة المتوقعة للعام المالي 2021، وفقا للمستجدات السياسية والاقتصادية المتوقعة، والتي ستكون ميزانية موحدة للدولة.

كما بحث المجلس، توحيد المؤسسات العامة للدولة، كما تم مناقشة مقترح التقسيمات الجغرافية والإدارية والاقتصادية بالدولة الليبية، بحيث تكون على شكل سبعة أقاليم اقتصادية، و12 مقاطعة “أقاليم إدارية ” تتمتع بصفة اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتتبع كل مقاطعة إداريا واقتصاديا مجموعة بلديات، ولكل إقليم رئيس ووكيلين، ومجلس مقاطعة يتكون من عمداء البلديات في نطاق المقاطعة.

وقالت الحكومة، إن المجلس أرجأ البث في هذا المقترح إلى الاجتماع القادم.