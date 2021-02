ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع عودة الإنتاج الأمريكي ببطء

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأمريكي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.



وارتفع خام برنت 55 سنتا أو 0.9 في المئة إلى 63.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0742 بتوقيت غرينتش بعد أن زاد نحو واحد بالمئة الأسبوع الماضي. وارتفع الخام الأمريكي 47 سنتا أو 0.8 بالمئة إلى 59.71 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4 بالمئة الأسبوع الماضي.

وتلقت الأسعار دفعة كذلك بعد رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس توقعه لسعر خام برنت بواقع عشرة دولارات، مع توقعات بأن يصل إلى 70 دولارا في الربع الثاني و75 في الربع الثالث.

وتشر تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز.

وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأمريكي تعكف على تقييم الأضرار وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها، بحسب ما نقلت “رويترز”.

وللمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني، خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.

وتراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعدما لجأ المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح عقب عمليات شراء لأيام أوقدت شرارتها موجة الطقس البارد في كبرى الولايات الأمريكية المنتجة للطاقة.

