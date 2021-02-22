رئيس هيئة الرقابة الإدارية يقوم بوضع حجر الأساس للمبنى الإداري للهيئة 

قام رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس “سليمان الشنطي” اليوم الأثنين بوضع حجر الأساس لتنفيذ المبنى الإداري لهيئة الرقابة الإدارية بمنطقة الفرناج طرابلس ، بحضور وكيل الهيئة ومدراء الإدارات العامة للمكاتب وأعضاء مجلس النواب ورئيس ديوان المحاسبة ” وعضو المجلس الرئاسي “عبدالله اللافي” ومدير عام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية .

وأشار الشنطي إلى أهمية ملكية هيئة الرقابة الإدارية لهذا المبنى حفاظا على المال العام ومقدرات الدولة الليبية.

كما أوضح المسؤول عن المشروع بأن المبنى من جزئين الجزء الرئيسي الخاص بمكتب الرئيس ووكيل الهيئة والجزء الأخر يحتوي على مكاتب الإدارات والأقسام ويستوعب المبنى أكثر من 2000 موظف، كما يحتوي المبنى على موقف سيارات متعدد الطوابق ومصلى وشقق فندقية لزوار الهيئة وأوكل تنفيذ المشروع لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وبإشراف ومتابعة قسم المشروعات بالهيئة.

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