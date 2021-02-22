توقيع مذكرة تفاهم بين منظمة افلاطون الدولية للتربية المالي ومركزي البيضاء 

قام رئيس التنفيذي لمنظمة افلاطون الدولية للتعليم المالي “رولاند موناش” يوم أمس الأحد، بتوقيع مذكرة تفاهم مع محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري”.

وأكدت المنظمة في خطابها أنها تتطلع للبدء هذه الشراكة والعمل مع المركزي لدمج برنامج التربية المالية في ليبيا.

كما قالت المنظمة أيضاً إنه من خلال هذه المذكرة سيتم اعداد دورة صف أول لمدربين مختصيين في الثقافة المالية في شهر مارس المقبل، كما سيقوم بتقديمها متخصصين في الاقتصاد والمحاسبة والتمويل، وأيضاً النشاط المدرسي ونشطاء المجتمع المدني المهتميين بالثقافة المالية.

وأضافت المنظمة أن هذه المذكرة ستكون على فترة 4 سنوات تشملها العديد من المناشط التي تخص التعليم والتثقيف المالي بالتعاون مع وزارة التعليم والشباب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية