المحاسبة يشكل لجنة لمراجعة إجراءات في التعاقد مع شركة (sck) للتتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة

أصدر رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين، قرارا بتشكيل لجنة تتولى مراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة (sck)، بشأن التتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى الدولة الليبية.

وأوضح الديوان وفق -بيان رسمي- أن اللجنة ستنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه لمنفعة الدولة، وأثره في منع التهريب ودخول المواد المحظورة، بالإضافة إلى دراسة الأسعار والشروط التعاقدية، ودراسة التظلمات التي قدمت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن العقد.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة ناقشت، الأحد، مع وزارة المالية العقد الذي أبرمته مع شركة (SCK ) للتجارة الخارجية التركية لتتبع البضائع الموردة إلى الدولة الليبية عبر النظام الإلكتروني.

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