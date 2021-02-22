مصرف التجارة والتنمية: الجمعية العمومية تعقد اجتماعها العادي لهذا العام

عُقـد اليوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021 بمدينة بنغازي، اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف التجارة والتنمية وذلك بنصاب قانوني للحضور بلغ نسبة 68.4 %، بعد عدم إكتمال النصاب القانوني لليوم الأول وبحضور مراقب مصرف ليبيا المركزي، وقد صادقت الجمعية العمومية و وافقت على بنود جدول أعمال الإجتماع المطروح.

والذي شمل: الإطـلاع والمصادقـة على تقريـر مجلس الإدارة عن نشـاط المصرف خـلال سنة 2020 ميلادي، قراءة تقرير هيئـة المراقبة عـن سنـة 2020 ميلادي، قراءة تقرير مراجعي الحسابات عـن السنـة المالية المنتهية في31/12/2020، كما تمّ المصادقة على الميزانيـة وقائمـة الدخـل وحسابات التوزيـع المقترحـة عـن السنـة المالية المنتهية، كذلك تعيين مكاتب المراجعة التى ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2021 ميلادي.

ووافقت أيضاً على مذكرة بشــأن منــح قــرض تطبيقاً لأحكــام المادة 78 فقرة (2) من القانون رقم (1) لسنة 2005 ميلادي بشأن المصــارف المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012 ميلادي، وأخيراً إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2020.

كما تمّ الإعلان على نسبة الأرباح التي ستوزع على مساهمي المصرف عن سنة 2020 والتي بلغت نسبة 30% سوف تــوزع نقـــداً على مساهمي المصرف الأفـــراد فقط.

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