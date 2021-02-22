مصرف التجارة يشرع في بيع النقد الأجنبي

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة عملائه، بأنه سيشرع في بيع النقد الأجنبي وقبول طلبات الحصول على الدولار.

وأوضح المصرف أن كافة فروعه ستفتح الإجراءات ابتداء من الثلاثاء، مع إمكانية خصم القيمة المالية من رصيد حسابات العملاء بدلاً من الإيداع النقدي.

وأوضح “التجارة والتنمية” أن عمليات البيع للنقد الأجنبي ستتاح لتغطية الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية والمتعالجين بالخارج والمغتربون، وفقاً لضوابط مصرف ليبيا المركزي.

ودعت إدارة المصرف عملاءها لضرورة تعبئة نموذج الحصول على العملة الأجنبية للحصول على البطاقات الإلكترونية.

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