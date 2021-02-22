خاص… نصية : أيام معدودة ويستلم مجلس النواب تشكيلة الحكومة الجديدة .. وهذا ما يجب أن يحدث بميزانية 2021

قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن رئيس الحكومة المكلف لم يقدم تشكيلة حكومته بعد إلى مجلس النواب، لكي نتحدث عن موعد جلسة منح الثقة ومازال لدى المكلف الوقت المحدد لتقديم الحكومة .

وأضاف بالقول: الميزانية هي خطة الحكومة وبالتالي من المنطقي جداً الآن أن الحكومة تراجع الميزانية التي أعدتها الحكومة السابقة ، وبعد ذلك تُعرض على مجلس النواب .

وتابع بالقول: ولا يوجد وقت أن تعرض قبل اعتماد تشكيل الحكومة الجديدة فتشكيلة الحكومة أيام معدودة وتقدم إلى مجلس النواب، وثم بعد ذلك يعتمد المجلس الحكومة وتُعرض الميزانية وتكون للحكومة فرصة لمراجعة الميزانية مراجعة نهائية لأنها خطتها ، قد تنشئ وزارات جديدة وقد تلغى وزارات وجميعها مدرجة بالميزانية حيث أن الميزانية قد تقيد حتى الحكومة بمسألة الوزرات وبالتالي أنا أعتقد أن هذا هو المنطقي ، إلا إذا كان هناك أطراف لا تريد الحكومة الجديدة.

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