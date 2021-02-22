اجتماع صنع الله بعميد المجلس البلدي مصراته لحلحلة مشكلة التعدّي على خطوط نقل الغاز

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الإثنين الثاني وعشرون من فبراير الجاري، بعميد بلدية مصراته محمود السقوطري، و بحضور اسماعيل الجرو عضو بلدي مصراتة، و وكيل ديوان بلدية مصراته علي الزيداني والعديد من المسؤولين.

تناول الاجتماع مناقشة تعاون بلدية مصراته مع المؤسسة الوطنية للنفط لإصلاح مشكلة التعدّي على خطوط نقل الغاز الممتدة على طول الساحل ولمسافات داخل حدود البلدية، والمخاطر التي قد تنجم عن البناء العشوائي وغير القانوني على مسارات هذه الخطوط.

و تم مناقشة ما يمكن أن تقدمه المؤسسة الوطنية للنفط من دعم ومساعدات، وذلك عن طريق إدارة التنمية المستدامة بناءً على الاحتياجات الملحّة للبلدية خاصة في مجالي الخدمات و الصحة، ووفقاً للإمكانيات المتاحة في الوقت الراهن، بسبب شحّ الميزانيات والموارد المالية التى تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط للقيام بمهامها المختلفة التي ستساهم في زيادة معدلات الانتاج ودعم اقتصاد الدولة.

كما تم مناقشة مقترح البلدية لإدخال الطاقات المتجددة النظيفة في بعض المناطق داخل البلدية وما تشكله مثل هذه المشاريع من مردود اقتصادي كبير وتوفير للمبالغ الضخمة التي تصرف على المحروقات لتوفير الطاقة الكهربائية.

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