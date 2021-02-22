مصدر بهيئة مشروعات الكهرباء يكشف لصدى عن تفاصيل اختصاصتها… وأوضاع الشبكة بالذروة الصيفية

كشف مصدر بهيئة مشروعات الكهرباء في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن مهام الهيئة تتمثل في استكمال مشروعات الكهرباء السابقة بإعادة الشركات الأجنبية ، وإنشاء مشاريع جديدة ومن ثم تسليم هذه المشاريع وأن بعد استكمال المشاريع سيتم تسليمها للشركة العامه للكهرباء لغرض التشغيل والصيانة.

حيث قال المصدر أن مقر الهيئة سيكون بطرابلس ، وستتم عملية تسليم واستلام بين الشركة العامة للكهرباء والهيئة فيما يخص الملفات والمشروعات ، مشيراً إلى أن مهام الشركة العامة للكهرباء تتمثل في الصيانة والتشغيل فقط والهيئة خاصة بالمشروعات .

وحول أوضاع الشبكة الكهربائية في الذروة الصيفية قال المصدر أن هذا الأمر يحتاج إلى وضع أمني مناسب لإجراء العمرات للوحدات الشغالة الآن وكذلك لإنشاء المشاريع الجديدة

بالإضافة إلى توفير سيولة لصيانة مستلزمات الشبكة والمحطات وغيرها .

وأكد المصدر أن إنشاء الهيئة بإدارة مسؤولين بكافة ربوع ليبيا يعني قرب توحيد المؤسسات على رأسها الشركة العامة للكهرباء .

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