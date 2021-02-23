مصلحة الضرائب تعقد اجتماعا لمناقشة العمل مع نقابة المحاسبين

عقد يوم الإثنين الموافق 22 فبراير 2021 “خالد النخاط” المدير العام لمصلحة الضرائب إجتماعا بمقر الإدارة العامة للمصلحة، مع نقابة المحاسبين، وذلك لمناقشة آلية العمل بين المصلحة و النقابة، حيث حضر الإجتماع “عمر الزروق” نائب المدير العام، “سليم الزنتاني” مدير إدارة الشؤون الفنية، “فاطمة احداش” مدير المكتب القانوني، و “علي البرداح” رئيس قسم التفتيش ، وعن نقابة المحاسبين: “صلاح الدين التركي” نقيب المحاسبين، و”إبراهيم الشاعري”عضو النقابة.

وقد ناقش المجتمعون ضرورة تفعيل العمل بالقانون رقم 16 لسنة 1973، بشأن تنظيم مهنة المحاسبة و المراجعة القانونية بحيث لا يُقبل إقرار ضريبي أو ميزانية لأي مموّل؛ مالم يكن مقدم من محاسب معتمد من النقابة ولديه قيد ساري المفعول بها وما اشترطه قانون ضرائب الدخل رقم 7 لسنة 2010، الأمر الذي فيه ضمان وحماية للمموّل وحقوقه.

وتمّ الاتفاق أيضاً على ضرورة وضع ضوابط من قبل النقابة تكون سارية على المحاسبين المشتغلين في الدولة بكاملها، وأن يتم الإعلان عنها في كافة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإجتماعي ، كما أكدّ الحضور على ضرورة تشكيل فريق عمل من النقابة والمصلحة، لوضع تلك الضوابط بما يكفل حماية حقوق المحاسبين و المراجعين القانونين والمموّلين، ويضمن تطبيق القوانين ذات العلاقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية