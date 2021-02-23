الليبية للموانىء تعقد اجتماعها الثاني لهذا العام بمدينة زوارة

عُـــقد صباح أمسٍ الإثنين الموافق 22 فبراير في مقر فرع الشركة الليبية للموانىء بميناء زوارة التجاري، الاجتماع الدوري الثاني عام 2021 لمجلس الإدارة بالشركة.

الإجتماع كان بحضور كلاً من: رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، رئيس وأعضاء لجنة المراقبة بالشركة، وبالاتصال المباشر عبر تقنية الفيديو تمّ التواصل مع “ناصر زقوقو” عضو مجلس الإدارة بالشركة ومدير فرع الشركة بميناء طبرق البحري، وقبل بداية الاجتماع رحّب “فوزي الإدريسي” مدير فرع الشركة بميناء زوارة بالسادة الأعضاء وثمّن خطوة الإجتماعات بالفروع والوقوف عليها.

بعد ذلك تم البدء في مناقشة جدول الأعمال، الذي يحتوي على العديد من المواضيع الهامة التي تصب في المصلحة العامة للشركة والعاملين بها، والتي من شأنها تذليل الكثير من الصعوبات لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات.

على هامش الاجتماع أيضاً قام مجلس الإدارة ولجنة المراقبة بالشركة بجولة ميدانية داخل الميناء؛ للوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل، لبحث سبل معالجتها كما تمّ تفقد موقع الرافع المتزامن” المجبد” خلال الجولة الميدانية، والذي انضمّ مؤخراً للشركة بعد دمج دار الصناعة والصيانة البحرية في الشركة.

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