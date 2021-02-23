وُصول مئات حاويات السلع إلى ميناء بنغازي

استقبل ميناء بنغازي، الساعات الماضية، عددًا من السفن التجارية، محمّلة ببضائع متنوعة لصالح تجار القطاعيْن الخاص والعام.

واستقبلت أرصفة الميناء الباخرة “تشارلي” التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 243 حاوية، كما استقبلت الفرق الفنية في مرفأ بنغازي السفينة “جين”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 125 حاوية.

وأوضحت البيانات الحديثة، التي نشرتها إدارة الميناء وصول السفينة “إتلانتك سلڤر”، وعلى متنها 162 حاوية بضائع متنوعة.

وكانت قد رست قبل أيام على الرصيف النفطي ناقلة المحروقات “FENICUSA M”، وعلى متنها 32 ألف طن متري “نافتا”، مستوردة من اليونان، في إطار جهود شركة “البريقة لتسويق النفط”؛ لتوفير المحروقات.

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