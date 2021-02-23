“العمل الدولية” تُطالب بتنظيم العمل على المنصات الرقمية

شدّدت منظمة العمل الدولية على ضرورة تعزيز التعاون التنظيمي بخصوص العمل على المنصات الرقمية، وعقد حوار حول السياسات الدولية بخصوص توفير الحماية اللازمة للعاملين في تلك المنصات.

وكشف التقرير السنوي للتوظيف الذي أطلقته المنظمة، اليوم، أن منصات العمل الرقمية قادرة على خلق فرص عمل جديدة.

وأشار التقرير الصادر عن المنظمة إلى أنه من الممكن القضاء على التمييز السابق بين الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.

ولفت الانتباه في الوقت ذاته إلى أن انتظام العمل والدخل وعدم الحصول على الحماية الاجتماعية وطول ساعات العمل هو التحدي الذي يلوح في الأفق أمام العاملين في المنصات الرقمية، فضلاً عن إحلال الخوارزميات محل البشر في تخصيص العمل وتقييمه وإدارة العاملين ومراقبتهم.

وتحدث التقرير عن أن تكاليف وفوائد المنصات الرقمية لا يتم تقاسمها بالتساوي في جميع أنحاء العالم، موضحًا أن 96% من الاستثمارات في هذه المنصات يتركز في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، بينما تتمحور 70% من الإيرادات حول دولتين فقط هما الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

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