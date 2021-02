إيلون ماسك يتراجع للمرتبة الـ2 بعد خسارة 15.2 مليار دولار في يوم واحد

إيلون ماسك، مالك شركة “سبيس إكس” و”تيسلا” خسر 15,2 مليار دولار في ظرف يوم واحد، بعد تراجع قيمة أسهم “تيسلا”، الاثنين، بنسبة 8,6% حسب مؤشرات وكالة “بلومبيرغ”.

وبهذه الخسارة، التي تعد الأكبر في يوم واحد منذ شهر سبتمبر الماضي، تتدنى ثروته إلى 183 مليار دولار، ويتراجع ماسك في قائمة ترتيب الأكثر ثراء في العالم إلى المرتبة الثانية، خلف منافسه جيف بيزوس مؤسس شركة “أمازون”. وفقا لبلومبيرغ.

هذا الأخير لم يخسر سوى 3,73 مليار دولار بتراجع أسهمه بنسبة 2,13%، مما يجعل ثروته التي تبلغ اليوم 186 مليار دولار أعلى بـ 3 مليارات دولار من ثروة إيلون ماسك.

يعتقد خبراء أن الخسارة التي تعرض لها إيلون ماسك تعود إلى حد ما إلى تغريدته في نهاية الأسبوع التي قال فيها إن سعر البيتكوين والإثيريوم مفرط في الارتفاع.

