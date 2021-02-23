بنغازي .. بحث وضع الخطة التدريبية الجديدة لدبلوم المراقبين في مدينة البيضاء

بنغازي 23 فبراير 2021 (وال)-عقد بمراقبة الخدمات المالية بنغازي، اجتماعا لبحث وضع الخطة التدريبية الجديدة لدبلوم المراقبين في مدينة البيضاء، بحضور أعضاء اللجنة المكلفة بتنظيم وإشراف دبلوم المراقبين الماليين، بالتعاون بين مركز الدراسات المالية ومركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي.

وقال مدير المركز الدراسات المالية والتدريب سعيد إسماعيل علي، إن الهدف من الاجتماع هو تحديد موعد احتفالية اختتام الدورة التي أقيمت بمدينة بنغازي، وتوزيع الشهادات على المشاركين، وتطرق الاجتماع إلى وضع خطة تنظيمية لدبلوم المراقبين الماليين في مدينة البيضاء، وكذلك في مدينة المرج، واختيار الأساتذة المتعاونين لاستكمال الدورات التدريبية، إلى جانب مناقشة مدى نجاح الدورة، وتقييم المناهج التي أعطيت، وآراء المشاركين فيها.

بدوره، تحدث مدير مركز الإدارة العامة والتطوير المؤسسي الدكتور أنس بعيرة، عن التقييم والمتابعة المستمرة لدبلوم المراقبين الماليين، مشيرًا إلى أن التقييم وضعته اللجنة العليا للدبلوم، وقد اعتمدت على أسلوبين للتقييم؛ الأول قبل بداية الدورة، والثاني بعد انتهاء الدورة، وربط ذلك بمدى انضباط المشاركين من ناحية الحضور، والالتزام والمشاركة وتسليم النتيجة النهائية لرئيس اللجنة.

وأوضح بعيرة أن هناك تفاوت بين المشاركين؛ ولكن بصفة عامة كان مستوى المشاركة ممتاز، وبإعداد تقرير متكامل يشمل بيئة التدريب والمدربين والمتدربين، ومحتوي التدريب ولمتابعة المراقبين الماليين بعد رجوعهم لأعمالهم لقياس مدى تأثير الدورة عليهم، واستفادتهم منها وانعكاسها على أدائهم الوظيفي.

وأشار بعيرة إلى أنه من المعروف أن دورة المراقبين الماليين هي الأولى من نوعها ونسبة نجاحها يفوق 90 %، وسيتم الإعلان عن مؤشرات التدريب في أقرب وقت، وبشأن المنهج الذي أعطي ينقسم إلى 6 حقائب تدريبية، والمشاركين كان لديهم الدراية ببعض محتويات الحقائب، كونهم مارسوا أعمالهم لفترات طويلة وجزء من الموضوعات كانت جديد عليهم، وأنه جاري العمل على إصدار تقرير متكامل حول دبلوم المراقبين الماليين. (وال- بنغازي) هــــ أ / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال