تايمز أوف مالطا : ” الدبيبة ” يتهم مالطا بأنها لاتبدي اي إحترام لحاملي جوازات السفر الليبية

قال رئيس الوزراء المنتخب عبد الحميد الدبيبة إنه لن يجتمع مع رئيس الوزارة المالطي ” روبرت أبيلا ” حتى تبدأ مالطا “في إظهار الاحترام”.

و أضاف الصحيفة أن المحادثات بدات بين الجانبين في أعقاب الخطاب الحماسي الذي ألقاه الدبيبة يوم السبت حسبما أفادت مصادر حكومية لصحيفة تايمز أوف مالطا.

وأوضحت الصحيفة أن وزير الشؤون الخارجية إيفاريست بارتولو الذي تم الاتصال به بعد ظهر يوم الاثنين اصر على أنه “لا توجد مشكلة” بين البلدين ، اللتين تخططان للعمل معًا في عدة مجالات مهمة لصالح الطرفين .

وبينما كان يتحدث عن السلام في ليبيا ورغبته في “عدم المزيد من الصراع” ، أطلق الدبيبة تحذيرًا للدول التي لا تعامل المواطنين الليبيين باحترام .

لتوضيح وجهة نظره ، التفت الدبيبة إلى مالطا قائلاً إن الجزيرة لا تحترم حاملي جوازات السفر الليبية ولم يخض في التفاصيل وفقا لما اوردته الصحيفة .

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