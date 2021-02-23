اجتماع لمناقشة وضع المضخات بحقل مسلة/ ماجد

عقد عضو لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله احتيتة” اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي المكلف “عبد المطلب صالح”، وبحضور كافة المدراء.

تناول الاجتماع مناقشة وضع المضخات بحقل مسلة تفادياً لأي مشاكل قد تحدث والتي تؤثر على عمليات التشغيل بالحقل وكذلك التواصل مع إدارة الحقل بهذا الشأن.

حيث قامت منسقة الصيانة بحقل مسلة / ماجد بفك المضخة الغاطسة ( Booster Pump 007 ) نظراً لوجود تسرب بخزان المضخة ، وأيضاً إعادة تركيبها وربطها ميكانيكياً وكهربائياً في خزان المضخة الغاطسة ( Booster Pump 006 ) بدلاً من المضخة العاطلة .

كما تم إضافة أيضاً مضخة إحتياطية جاهزة للتشغيل في الظروف العادية والطارئة، وكما تم وصل وربط الخزان ( Surge Tank 901B ) ليكون جاهزاً للخدمة.

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