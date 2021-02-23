إدارة بايدن تمنح صنع الله جائزة “بطل مكافحة الفساد” في ليبيا

عبر اجتماع افتراضي، قام سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” عصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، بمنح جائزة “وسام بطل مكافحة الفساد” افتراضياً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، والذي أعلن عنه مؤخراً وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكين”.

الجدير بالذكر أن “صنع الله” كان من بين 12 فردًا من جميع أنحاء العالم الذين تم تكريمهم من قبل وزير الخارجية الأميركي؛ لعملهم كـ”أبطال في مكافحة الفساد”.

وعلّق “صنع الله” على فوزه بالجائزة بقوله: “يشرفني كثيراً أن أفوز بجائزة الشفافية ومكافحة الفساد المقدمة من إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، لقد عملنا بكل جهد خلال الفترة الماضية على ترسيخ مبدأ الشفافية عبر الإفصاح عن كل درهم من إيرادات النفط والغاز والمشتقات النفطية للشعب الليبي، وعملنا أيضاً على مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين أين ما كانوا”.

وأردف قائلاً “إن الفساد يهدّد أمن واستقرار الدول، ويعيق النمو الاقتصادي فيها ، ويقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويدمر الثقة في المؤسسات العامة، ويسهل الجريمة العابرة للحدود، ويؤدي إلى استنزاف موارد ومدخرات الدول لصالح مجموعات وأشخاص، بينما تبقى الشعوب تحت خط الفقر”.

“أودّ أن أشكر إدارة الرئيس بايدن على هذه الجائزة، أهديها إلى جميع العاملين في قطاع النفط والغاز في ليبيا، الذين يضحّون بالكثير ويواجهون المخاطر في كل يوم، ويدركون أن مستقبل الوطن بين يديهم، أتوجه إليهم بالشكر بالنيابة عن جميع الليبيين”.

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