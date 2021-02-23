مناشط وأعمال مكتب الزكاة سلوق عن السنة المالية عام 2020

سلوق 23 فبراير 2021 (وال) – قام مكتب الزكاة فرع سلوق منذ بداية إنشائه إحدى المكاتب القائمة طيلة العام الماضي بعدة أعمال خيرية خدمة للفرد والمجتمع لسد حاجة الفقراء والمساكين وغيرهم .

وبلغت إيرادات المكتب من أموال الزكاة الواردة من التجار والشركات وفاعلي الخير مبلغ مالي وقدره (2139270)دينار اثنان مليون ومائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وسبعون دينار.

وأوضح المكتب في تقريره – الذي اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – أن إجمالي المصروفات على سائر الفئات المستحقة للزكاة مبلغ مالي قدره (1508809)دينار مليون وخمسمائة وثمانية ألف وثمانمائة وتسعة دينار .

وبين المكتب في تقريره أن رقم القيمة المالية وعدد أفراد الأسر، حيث أنه تم إعطاء منح مالية للأسر المحتاجة بعدد “818900”، وأن عدد الملفات بلغ “292”، ووعدد مساعدات الغارمين “152294”، وعدد الملفات 35، وبلغ عدد مساعدات علاج (مرضى الأورام- الكلى- القلب العيون- النفسية ) 24286، بعدد ملفات 39، وعدد صيانة منازل “40000”، بعدد سبع ملفات، وأن عدد مساعدات بدل إيجار 172250، بعدد 53 ملف، وعدد مساعدات زواج 12500، بعدد خمس ملفات، وعدد مساعدات ابن السبيل “نازحين” 70000، بعدد 56 ملف .

وأوضح المكتب أن إجمالي ملفات المستفيدين الواردة للمكتب بلغ عدد(490)، فئة الفقراء 292 ملف، والغارمين 35 ملف، وابن سبيل 56 ملف، وعلاج 39 ملف، وصيانة7 ملف، وإيجار 53 ملف، وزواج 5 ملف، وحالات طارئة 3 ملف .

كما قام المكتب في سبيل خدمة الصالح العام بالعديد من الأعمال الخيرية منها، التعاون مع لجنة مجابهة فيروس كورونا المستجد وتم تقديم العديد من الدعم تمثل في إعمال النظافة العامة للمنطقة وكذلك التعاون مع مكتب الخدمات الصحية سلوق وفرع الهلال الأحمر لتعقيم المؤسسات و المصالح العامة بالبلدية .

كما قام المكتب بالتعاون مع قطاع التعليم سلوق في سبيل نظافة وتعقيم المدارس لاستقبال الطلاب لإجراء الامتحانات أثناء جائحة (فيروس كورونا).

وتشكيل لجنة عاجلة فترة نزوح العائلات من مدينة ترهونة في شهر 6 والقيام بكل ما يمكن في سبيل التخفيف من معاناة هذه الأسر والتعاون والتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية ولجنة القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالخصوص، وتمثلت المساعدات في تقديم الإيواء و التموين و البطاطين و الفراشات .

كما أن المكتب قام بتوريد كميات هائلة من مياه الشرب لحظة انقطاع المياه عن بلدية سلوق والتعاون مع فرع خدمات مياه سلوق بالخصوص، وبتنظيم و توزيع و تجميع زكاة الفطر.

وأضاف أنه قام بتوزيع العديد من السلال والسلع الغذائية فترة شهر رمضان المبارك الماضي وبلغ إجمالي هذه السلال حوالي (814 سلة)، وتوزيع عدد (100) أضحية في عيد الأضحي الماضي بالتعاون مع بعض فاعلي الخير . (وال – سلوق)

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