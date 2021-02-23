اقتصاد

مصلحة المطارات تعقد اجتماعاً لمناقشة المشاريع المتعثرة

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد رئيس مصلحة المطارات المكلف بمقر  المصلحة اليوم الثلاثاء اجتماعاً، مع مدارء الإدارت والمكاتب والمراقب المالي.

تناول الاجتماع مناقشة المشاريع المتعثرة المتعاقد عليها خلال السنوات الماضية، وكذلك المشاكل والصعوبات التي أدت لتوقفها وصعوبة استئنافها لأسباب فنية وأمنية ومالية.

كما تم الاتفاق على أن تتولى إدارة التخطيط بالمصلحة التنسيق مع الإدارات الفنية والمالية لتوضيح مدى امكانية استكمال تنفيذ العقود، وأيضًا إعداد محاضر تسوية نهائية مع الشركات المتعاقد معها للمشاريع المطلوب إلغاؤها واستكمال المستندات الداعمة للصرف للمشاريع المنتهية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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