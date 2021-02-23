خاص: الشنطي يكشف لصدى تفاصيل عقده مع التنمية وتطوير المراكز الإدارية لمقر الهيئة الجديد… ويوجه رسالة لهم

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس”سليمان الشنطي خلال لقاء حصري أجرته معه صحيفة صدى الاقتصادية أنه قد تم وضع الأمس الحجر الأساسي للمقر الجديد لهيئة الرقابة الإدارية ، الذي يعد المقر الأول الذي ستملكه الرقابة منذ تاريخ انشائها ، والذي سيحد من الصرف على الإيجارات ، مضيفاً أنه سيحوي كافة إدارات هيئة الرقابة الإدارية بلا استثناء ويسع عدد 2000 موظف .

وتابع الشنطي بالقول: أن هذا العقد كان مع جهاز التنمية وتطوير المراكز الإدارية ، وتم تخصيص مبدائياً 50 مليون دينار باعتماد مفتوح ومن قبل وزارة التخطيط .، وباقي القيمة سيتم دفعها بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس الرئاسي.

كما وجه رئيس هيئة الرقابة شكره إلى جهاز التنمية والتطوير الإداري للتعاون معهم بالخصوص .

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