“المركزي المصري” يرفع تمويل الشركات إلى 25%

وجّه مصرف مصر المركزي كافة البنوك برفع حجم تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمقدار 5%، ليرتفع إجمالي التمويل من رأس المال إلى نسبة 25%.

وأوضح المركزي في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن الخطوة ستسهم في ضخ 117 مليار جنيه للقطاع الخاص مع حلول أواخر ديسمبر من عام 2022، مرجحاً أن يصل التمويل إلى 120 ألف منشأة وشركة.

وتوقعت السلطات المصرية أن عملية زيادة التمويل من شأنها المحافظة على مليون وظيفة تعمل في المشروعات الصغيرة المستهدفة من قبل إجراءات المصرف المركزي.

وكانت مصر أطلقت خطة تمويل مشروعات للحجم نفسه خلال الفترة ما بين 2015 و2020، ساهمت في ضخ 213 مليار جنيه ذهب 81% منها لتعزيز مشاريع الصناعة والزراعة والخدمات لنحو 126 ألف مشروع.

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