بلدي اجخرة يناقش مشكلة نقص الوقود بالمدينة

أُقيم صباح أمسٍ الثلاثاء 23 فبراير اجتماعاً ضمّ عضو المجلس البلدي اجخرة “أيمن أحمد عيسى”، مع مدير محطة وقود اجخرة وأعضاء اللجنة المشرفة على توزيع الوقود داخل البلدية.

حيث نوقش في الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل المحطة واللجنة المشرفة على التوزيع، وتم الاتفاق على العمل المشترك بين المجلس والمحطة والقيام بعدة خطوات تنظيمية خلال الفترة القادمة، أهمّها التعاون على توفير الوقود بصورة دائمة حيث تواصل عضو المجلس هاتفياً مع شركة الراحلة وأيضاً مع مدير المبيعات بشركة البريقة لتسويق النفط؛ لحلحلة العراقيل التي تسبب تأخر الوقود والاجتماع معهم بمدينتي اجدابيا وبنغازي خلال الايام القادمة.

أيضاً تغيير كروت التعبئة بأخرى أكثر تنظيماً، وافتتاح المحطة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الثامنة مساءً، تحت إشراف لجنة توزيع الوقود.

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