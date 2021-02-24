وصول أولى رحلات “البرنيق” إلى طرابلس

وصلت إلى مطار معيتيقة بمدينة طرابلس، أولى الرحلات التي سيرتها شركة برنيق للطيران اليوم الأربعاء انطلاقاً من مطار بنينا في مدينة.

وتعد الرحلة الأولى ضمن خطة التشغيل الداخلية حيث تسعى الشركةُ لتشغيل خط بنغازي الكفرة وتسييرِ رحلات دولية لوجهات تونس والخرطوم والإسكندرية وفقا لتصريح سابق لمؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية جمال عبد المالك لـ“218”.

وكانت شركة الطيران الحديثة قد تحصلت على رخصة المشغل الجوي من قبل السلطات الليبية، والصادرة عن مصلحةِ الطيران المدني، وذلك بعد استيفائها لكافة الشروط.

واستقبلت في أكتوبر الماضي، أولى طائراتها من طراز “إيرباص إي 320 اي، وبحسب إدارة الشركة؛ فإنّ “برنيق” ستضيف ثلاث طائرات أخرى، خلالَ الفترة المقبلة.

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