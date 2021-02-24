البريقة للنفط تعتزم إنشاء محطات تعبئة للغاز المنزلي قبل شهر رمضان

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنّها ستقوم تنصيب وحدات تعبئة اسطوانات غاز بالمراكز التابعة لها بالمدن والمناطق قبل شهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن السياسة التي انتهجتها لجنة الإدارة بالشركة باتجاه تطوير وتحسين خدماتها تجاه المواطن بعد أن تم الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسة الوطنية للنفط وتقنين الإجراءات مع الجهات السيادية ذات العلاقة، حيث سيتمكن المواطن من إقتناء والاحتفاظ باسطواناته البلاستيكية والحديدية وتعبئتها بأي من الوحدات التي تعمل الشركة على تنصيبها بمختلف المدن والمناطق.

كما ستعمل هذه الاستراتيجية أيضا على محاربة ظاهرة السوق السوداء والتلاعب بالأسعار التي انتهجتها بعض أصحاب النفوس المريضة مسلكاً للكسب الغير مشروع، و تزامنت هذه الخطوة مع توريد عدد من الاسطوانات الحديدية والبلاستيك التي تقوم الشركة على الإنتهاء من إجراءاتها؛ ليكون بمقدور المواطن اقتنائها من خلال منظومة الحجز التي تم تطويرها بعد أن تم تجربتها خلال مطلع هذا العام.





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