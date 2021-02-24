وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين يجتمع مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الدى ليبيا

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة الوفاق الوطني “يوسف جلالة” بمقر ديوان رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعاً، مع الأمين العام المساعد و منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الدى ليبيا ” جورجيت جانيون”، و نائب رئيس وكالة الأمم المتحدة للهجرة في ليبيا ” مات هوبر” والوفد المرافق لها.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإحتياجات الملحة بمناطق جنوب طرابلس، وآلية عمل الوزارة ودورها الفني والاستشاري في ملف النازحين والمصالحة الوطنية، وكذلك تعزيز جهود عودة أهالي تاورغاء، ومواجهة تحديات العودة في مجالات البنية التحية.

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