وزير مالية الوفاق يكشف قيمة مرتبه …وتفاصيل عضوياته بأكثر من جهة

قال وزير المالية والاقتصاد “فرج بومطاري” في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية : مرتبي أقل من 5000 دينار كوزير للمالية ولا أتقاضى مرتب بصفاتي والعضويات الأخرى ، مضيفاً أن ما يحدث ببعض الدول كإيطاليا وفرنسا وغيرها تقوم بجمع وزارتي المالية والاقتصاد كوزارة واحدة لأن سياستي الوزارتان متقارباتان .

وأكد أنه لا يتقاضى حتى مرتبات على عضوياته ، أو أي مرتب حتى بعضويته في الجمعية العمومية للمصرف الليبي الخارجي ، وسبب عدم تقاضيه ثمن عضوياته يكمن في وجود إدارة مؤسسات في وزارة المالية تقوم بمتابعة كافة المؤسسات التابعة، وبالتالي لا يوجد مبرر لتقاضي المسؤول قيم إضافية .

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