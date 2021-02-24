الرئاسي يطالب بعدم “تسييس” مؤسسة النفط أو استخدامها كـ “ورقة مساومة”

قدم المجلس الرئاسي تهانيه لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعد حصوله على جائزة الأبطال الدوليين لمكافحة الفساد الممنوحة من قبل وزارةِ الخارجية الأمريكية

وأشاد الرئاسيّ في بيان أصدره اليوم الأربعاء، بدور المؤسسةِ في الحفاظ على الموارد النفطية طيلة السنوات الماضية التي شهدت أحداثا كثيرة بينها حروب بالقرب من الموانئ والحقول النفطية وعمليات إغلاق وإيقاف التصديرِ النفط.

وطالب المجلس الرئاسي بعدم تسييس مؤسسة النفط أو استخدامها كورقة مساومة للضغط باتجاه أي ترتيبات سياسية.

وكانت قد ناشدت مؤسسة النفط حكومةَ الوفاق في مرات سابقة بضرورة صرف الميزانيات المخصصة لها لتتمكن من زيادة معدلات الإنتاج وتغطية مصروفات الشركات التابعة لها ودفع مرتبات العاملين فيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية