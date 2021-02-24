مالطا اليوم : حسابات في مالطا لنجل القذافي تقدر بأكثر من 90 مليون يورو

كشف مصرف فاليتا المالطي أن لديه حسابات تعود للمعتصم نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي تقدر بأكثر من 90 مليون يورو.

وأوضحت بيانات قدمها مصرف فاليتا للمحكمة بناء على دعوى قضائية رفعها النائب العام الليبي طالب فيها باستعادة أموال سرقت من الدولة أثناء حكم القذافي، أن نجل القذافي كان لديه العديد من حسابات التوفير بالبطاقات الائتمانية في المصرف المالطي.

وذكرت صحيفة “مالطا اليوم ” أن ملايين القذافي كان يديرها “جو ساموت ” أمين صندوق حزب العمال السابق والذي تتخذ حاليا في حقه إجراءات منفصلة في قضية احتيال واختلاس وتزوير لتمكين رجال أعمال ليبيين من تأسيس شركات في مالطا بهدف الحصول على تصاريح إقامة.

وتقول وثائق مصرف فاليتا أن نجل القذافي المعتصم قد بدأ في فتح حسابات في المصرف عام 2002 تحت رعاية شركات كان يملكها في مالطا وتضاعفت الأموال المودعة في المصرف من نصف مليون يورو عام 2002 إلى أكثر من 90 مليون يورو أوائل عام 2011.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية