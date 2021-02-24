فرج بومطاري يكشف عمليات تهريب واستبدال السلع بالمواد المخدرة …ويوضح عدة تفاصيل

قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في تصريح لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية : عند مجيئي لوزارة المالية كانت كافة الاحصائيات والأرقام تدل على وجود خلل كبير في الاقتصاد الوطني من ناحية تهريب البضائع فوجدنا أن حليب الأطفال يستبدل بالخمر والعصير يستبدل بالترامادول ومنتجات أخرى تستبدل بمنتجات محرمة وممنوعة تدخل إلى البلاد وتقيد ضد المجهول.

وأضاف قائلاً أنه في أخر 5 سنوات دخل البلاد أكثر من مليار و250 حبة ترامادول وتم ضبطها من قبل مصلحة الجمارك، وأكثر من 60 طن مخدر “الحشيش”، وأكثر من 200,000 زجاجة خمر وأكثر من 600 كيلو كوكايين والملايين من حبوب التخدير.

وأشار بومطاري إلى أن 90% من هذه المعاملات كانت تقيد ضد المجهول ومسؤوليتنا نحن كوزارة المالية ومصلحة الجمارك حماية الأمن القومي وهذا يدخل ضمن الأمن الغذائي و تهريب الأموال والسلع الممنوعة داخل البلاد.

و قال أيضاً أن هذه الاحصائيات تدل على وجود خلل كبير في المنظومة المالية والتجارية، وخلل في طريقة العمل و أسلوبنا في التعامل مع هذه القضايا، وللأسف هذه المعاملات متكررة من سنة 2011 نتيجة الظروف الأمنية التي مررنا بها خصوصاً في الارتفاع وتضخم السوق الموازي وسهولة تحريك الأموال والفساد القائم.

و أكد بالقول أنه عند ذكر 90% تقيد ضد المجهول هذا يعني أن الدوله لم يكن لديها أي مستندات أصلية تتعلق ب المشتري والبائع والجهة التى دفعت هذه الأموال في الخارج، كما أن هذه البضائع أستنزفت أموال من أرصدتنا سواء في شكل بطاقات أو مستندات إعتمادية مهربة للخارج، فهذا الأمر كان خطير جدا وأستدعي لإيجاد طرق سريعه للوقوف على المشكلة و محاولة تقليص هذا التجاوز الموجود أمامنا .

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