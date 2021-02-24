وزير مالية الوفاق يكشف سبب تنفيذ نظام التتبع .. ويوضح خفايا كبيرة تخص التهريب.. ويؤيد جولبال ويتنس

صرح وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية : بأن أسباب التعاقد للعمل بمنظومة التتبع كثيرة جداً سواء على صعيد التهريب أو على صعيد الأمن القومي فقد طرحنا عدة تساؤلات في السنوات الأخيرة عن تحديد هويه المشترى وعلى سبيل المثال تزوير المستندات سواء فاتورة البيع أو البلد المنشأه أو بوليصة الشحن فكل هذه المستندات يتم تزويرها داخل ليبيا و قيدت ضد المجهول نتيجة عدم معرفه من هو المشتري.

وقال بومطاري أن القضية الأخرى كانت معرفه من هو البائع، حتى عندما نُشر تقرير غلوبال ويتنس تسائل كاتب التقرير عن عدم معرفة بيانات كافية للبائع حتى البيانات التي ينشرها مصرف ليبيا المركزي هي البيانات التي داخل المنظومة المصرفية في شكل اعتمادات أما في السوق الموازي ليس لدينا قاعده بيانات لها ولا نستطيع تتبعها بشكل دقيق إلا بعد وصول البضاعة إلى الميناء وأيضاً معرفه مصدر الأموال من هذه المنظومة ومعرفة نوع المنتج والجدير بالذكر أن هذاً التزوير لن يتوقف لكن لن يتقيد ضد مجهول عند تنفيذ نظام التتبع.

وأضاف قائلاً: إن واحدة من الأشياء المثيرة للاهتمام في تقرير غلوبال ويتنس عندما ذُكر أن احتياج ليبيا للمواد الغذائية التي يتم استيرادها أكثر بكثير من التى يتم وصولها إلى الدولة الليبية وعلى سبيل المثال التقديرات الامريكية التى أشارت إلى أن السوق الليبي يحتاج إلى 300 مليون دولار شهرياً وهذا يدل على أن هناك خلل فى البضائع التى يتم استيرادها تحت بنود معينة أو تأتي مكانها مواد أخرى خارج المنظومه المصرفية وهذا يعتبر جريمة في القوانين والتشريعات الليبية.

و قال أيضاً أنه من خلال المنظومه يمكننا معرفه الأسعار وكم استورد و المقارنة بالأسعار العالمية، و سيكون هناك مقارنة بين التجار و ذات المنتج و إن كان هناك زيادة يعني وجود تهريب أموال، وفي التحقيق الذي أجريناه في المدة القريبة الماضية و دام لثمانية عشر يوماً فقط اكتشفنا منتج معين تم استيراده من قبل أكثر من تاجر وإن أحد التجار كان يستورده بحوالي 7 آلاف دولار للطن وآخرين بحوالي 2000 إلى 3000 دولار للطن لذات المنتج والكود و عندما تمت المقارنة بالأسعار العالمية وجدناه أقل من 3000 دولار للطن.

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