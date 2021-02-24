العمل والتأهيل تبحث مع شركة الإقلاع دعم الأعمال الريادية

التقى أمس الثلاثاء 23 فبراير وزير العمل والتأهيل الدكتور المهدي الورضمي الأمين بمؤسسي شركة الإقلاع، بديوان الوزارة بطرابلس.

وخلال الاجتماع تمّ استعراض نشاط الشركة والأهداف التي تسعى لتحقيقها؛ التي تصب في دعم المشاريع الريادية في مجال السياحة، والتي بدورها ستساعد في توفير الوقت والجهد أثناء التنقل والسفر.

“الأمين”ً أثمن على عمل الشركة، مضيفا أن الوزارة تعمل على تشجيع كافة المشاريع، وقال أنّه تمّ تكليف صندوق التسهيلات المالية التابع للوزارة، لتقديم الدعم الفعال لمشاريع وأفكار الشباب الريادية.

واتفق المجتمعون على التعاون لإطلاق جملة من التدريبات على مهارات السياحة وخصوصاً في المناطق الجنوبية، وفي المهن الواعدة كمهارات الفندقة؛ لأجل خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة للشباب في استخدام التقنية الحديثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية