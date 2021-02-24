الوطنية للنفط تجتمع مع المجموعة المسؤولة عن المرافق الصحية للمؤسسة

عُقِد يوم أمسٍ الثلاِثاء الموافق 23 فبراير 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اجتماع تقابلي بين المؤسسة الوطنية للنفط ومجموعة MEST، الشركة المشرفة على مشروع تطوير مصحة النفط طرابلس، وإنشاء مصحتين متكاملتين بكُلٍّ من بنغازي وسبها، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة “مصطفى صنع الله”، وأعضاء مجلس الإدارة: “أبو القاسم شنقير”، و”العماري محمد”، ومدير عام مصحة النفط “أمينة معكاف”، ونيابةً عن مجموعة MEST حضر رئيس مجلس الإدارة للمجموعة التركية “فانح اينمار”، وعضو مجلس الإدارة “محمد رجب”.

تمّ خلال الاجتماع اطلاع رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على آخر ما تمّ الوصول إليه في تنفيذ مراحل مشروع تطوير مصحة النفط بطرابلس ونسبة الإنجاز، كذلك التحديات القائمة التي تعيق تنفيذ بعض الأعمال، والاحتياجات اللوجستية الضرورية للتمكّن من إنجاز هذا المشروع الحيوي في الوقت المحدّد.

كما تطرّق الحاضرون إلى آخر ما تمّ التوصل إليه من إجراءات وخطوات بشأن إنشاء مصحات حديثة بكلٍ من بنغازي وسبها، على غرار ما يتم القيام به من تحديثات وتجهيزات، بالإضافة إلى الامكانيات الحديثة الجاري العمل عليها وتطوير البعض منها بمصحة النفط طرابلس، وأهم وآخر الخطوات والإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا الصدد من قبل لجنة إدارة مصحة النفط بالتنسيق مع مجموعة MEST.

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