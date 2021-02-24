وزير المالية يوضح سبب ارتفاع سعر صرف الدولار

قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، إن أحد أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي أن أغلب التجار أصبحو يقومون بتحويل أموالهم إلى خارج البلاد لشركات خاصة يمتلكونها .

وأضاف بالقول: أن الشركة تكون على شكل إعتماد ويباع المنتج بقيمة 1 دولار 2 دولار ويتم شراء أي منتج أو أي سلعة بالدولار وأيضاً يتم تهريبها للخارج بطريقة شرعية .

كما قال أيضاً أنه يتم إستعمال هذه الأموال من توريد بضائع محرمة داخل البلاد وتتم عن طريق غسيل الأموال لمرتين عند خروج الأموال من بلده إلى بلد آخر والعكس، وكذلك إن هذه العملية تعد كعملية إختراق للجمارك الليبية على شكل تهريب مواد ممنوعة ومخدرة لتدمير الوطن فيعد هذا السبب الأساسي والرئيسي لإتباع نظام التتبع.

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