وزير المالية يوضح سبب ارتفاع سعر صرف الدولار

قال وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية، إن أحد أسباب إرتفاع سعر صرف الدولار بالسوق الموازي أن أغلب التجار أصبحو يقومون بتحويل أموالهم إلى خارج البلاد لشركات خاصة يمتلكونها .
وأضاف بالقول: أن الشركة تكون على شكل إعتماد ويباع المنتج بقيمة 1 دولار 2 دولار ويتم شراء أي منتج أو أي سلعة بالدولار وأيضاً يتم تهريبها للخارج بطريقة شرعية .
كما قال أيضاً أنه يتم إستعمال هذه الأموال من توريد بضائع محرمة داخل البلاد وتتم عن طريق غسيل الأموال لمرتين عند خروج الأموال من بلده إلى بلد آخر والعكس، وكذلك إن هذه العملية تعد كعملية إختراق للجمارك الليبية على شكل تهريب مواد ممنوعة ومخدرة لتدمير الوطن فيعد هذا السبب الأساسي والرئيسي لإتباع نظام التتبع.
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