العمل والتأهيل تناقش البرامج التدريبية للباحثين عن العمل ببلدية إجدابيا

عقد وزير العمل والتأهيل يوم الأمس الثلاثاء اجتماعاََ مع فرج بوعين المغربي رئيس قسم التدريب بمكتب العمل والتأهيل إجدابيا.

كما ناقش الاجتماع مدى جاهزية المكتب وأستعداده لإقامة البرامج التدريبية للباحثين عن العمل وتحديد المجالات المهنية التي يحتاجها وفقا لأخر تحديث لعدد الباحثين الذي تم تسجيله في المنظومة الباحثين بمركز المعلومات والتوثيق .

و أشار وزير العمل أن الوزارة قد قامت من خلال تنفيذها لقرار المجلس الرئاسي 567 لسنة 2020 بشأن تشغيل وتدريب العاطلين عن العمل من شريحة الشباب بحصر جميع الباحثين عن العمل دون استثناء وذلك من خلال مركز المعلومات والتوثيق التابع لها ومكاتب العمل والتأهيل في البلديات.

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