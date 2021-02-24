بومطاري يتهم الرعيض بعرقلة نظام التتبع … ويوضح تفاصيل هامة حيال الشركة التركية

كشف وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري في لقاء أجرته معه قناه الوسط رصدته صدى الاقتصادية، عن توقيع مع الشركة التركية “SCK”، وأوضح عن أول مراسلة وردت إليهم من مصلحه الجمارك بخصوص تعاقد مع شركة للتبع و كانت شركة بلجيكية وتم التواصل وطلب بيانات المؤسسين والخدمات ومخاطبة شركات أخرى من بعض الدول في نهاية سنة 2019 وأيضاً التواصل مع شركة سويسرية تأسست من سنة 1878 وشركه إنجليزية.

وأضاف بالقول : أن هناك بعض ردود الفعل من قبل الشركات وأنه يوجد اختلاف بين التجار بليبيا والتجار بالخارج، وكذلك جل منظومات العالم لا تستطيع أن تشتغل على منظومة 50٪ منها بيانات خارجية.

وقال أيضا: متهمين بإسترجاع الأموال الفاسدة وبأن الحكومة وقعت على هذه الأموال بأن تعود لليبيا، وأيضا بالسابق طالبنا بتطبيق مادة 120‪1 في قانون النشاط التجاري إن عدم استيراد وتصدير من خلال المنظومة المصرفية.

وأكد بومطاري أن المواطن في السابق يحق له أن يأخد 10 ألاف دولار في السنة ومنحة ارباب الأسر، واليوم لديه 50 ألف دولار وتقسم هذه القيمة إلى 20 الف دولار أغراض شخصية، و20 دولار دراسة، و10 دولار علاج، ولا أعتقد أن أي أحد يستطيع أن يعجز عن جلب فواتير.

وكشف بومطاري أن الشركة التركية لتنفيذ نظام التتبع لديها وكالات في العديد من الدول ومنها، هولندا، الإمارات، والهدف من هذه الشركة كانت لحماية الأمن الوطني والحدود من دخول البضائع المهربة.

وتابع بالقول: هناك محاولة سابقة لمصلحة الجمارك لتنفيذ هذا المشروع “التتبع”دفي سنة 201‪5 ، ولكن رئيس اللجنة الاقتصادية وعضو مجلس النواب ورئيس غرفة التجارة مصراتة “محمد الرعيض” هو من أفشل هذا المشروع ويتحمل كافة المسؤولية الكاملة نتاج ذلك، وأيضا اللوم يقع على شجع بعض التجار وتخليص الجمركي وأن مصلحة الجمارك ليس الوحيدة المتهمة بتهريب البضائع لليبيا.

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